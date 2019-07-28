《彰化》清水岩溫泉招商 結合露營變搶手

2019-07-28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉「清水岩溫泉」已完工兩年，卻因招商不順，遲遲未能對外營運，縣府打算將其營運權與正在施工中的「清水之森．幸福東南角」結合，讓兩個觀光亮點合而為一，發揮「一加一大於二」的效能，果然吸引更多業者前來探詢。縣府表示，如果招商順利的話，可望明年初就能對外營運。

「清水岩溫泉」為深井地熱泉，除泡腳池外還有露天風呂和湯屋，該工程早在兩年前就完工，由於它非天然湧出溫泉，又缺乏全國知名度，難以吸引溫泉業者前來投標經營，之前招商一再流標，至今仍未能對外營運。

搭「清水之森．幸福東南角」亮點

由於溫泉區剛好位於清水岩露營區內，該區縣府向中央爭取兩億多元，修建老舊的「童軍露營訓練場」，名為「清水之森．幸福東南角」工程目前工程已近尾聲，正準備招商中。

縣府表示，露營已為國人時尚的旅遊，「露營兼泡湯」成為招商亮點，果然吸引更多旅遊業者前來探詢，如果招商順利，明年初就可以全面對外營運。

「清水之森．幸福東南角」被視為提振田中、二水地區觀光的重大計畫，目前正全力趕工，主體工程大致完成，交通部長林佳龍今年三月前來視察，縣府做簡報時預定六月底能完工，但現今行政大樓仍在興建，以致再延半年完工。

若招商順利 可望明年初對外營運

城觀處長馬英傑說，「清水之森．幸福東南角」是一處新型態的「露營場」，腹地面積廣達十公頃，完工後將是全台最具規模的露營區，過去主要的功能在教育，將來會朝國民旅遊方向發展，而位於園區內的「清水岩溫泉」勢必為「清水之森」加分，這裡可望成為全台第一個可以既露營又能泡湯的休閒度假區。

馬英傑表示，清水岩溫泉之前招商營運不順，拖延至今，現縣府招商策略改弦更張，希望「清水之森．幸福東南角」、「清水岩溫泉」的營運能合而為一，發揮「一加一大於二」的遊憩功能。

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