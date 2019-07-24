保障高麗菜價 種植登記8月上路

2019-07-24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕避免高麗菜產銷失衡價崩事件再發生，農糧署辦理高麗菜種植登記八月起跑，農民反應兩極，農委會主委陳吉仲昨天強調，高麗菜種植登記類似「收入保障」，只要登記每公斤確保六元，多一分保障。

只要登記 每公斤確保6元

農糧署中區分署副分署長饒美菊指出，依歷年產銷資料，高麗菜種植規模維持每旬一百八十公頃，可保有合理價格，但秋冬因生長條件適合，高麗菜是中部地區農民主要的裡作物，只要超種就可能發生價格崩跌。

目前預警主要是根據大宗育苗場供應狀況，再增加農民種植登記，可更準確掌握高麗菜種植情形並適時發布預警訊息，請農民依實際種植面積，在預定種植前卅日內或種植後十日內至農會辦理登記，登記日期八月一日至明年二月廿八日。

期間可申請有機質肥料補助

饒美菊表示，登記後經農會現勘確認，可申請有機質肥料補助，每公頃最高三萬元，若發生供需失衡價格崩跌，啟動多元調節輔導措施時，有登記者由農民團體或加工廠以每公斤六元以上收購，若需耕鋤則每公頃補助十萬元，未辦理登記者不納入輔導對象。

若需耕鋤 每公頃補助10萬元

有農民說，高麗菜種植最大量是二期稻作收成後，離一期作插秧期還有好幾個月，是因不捨稻田閒置才種植，有人種植面積不大，不一定會去登記，萬一登記種植量太多，難道就不種了嗎？不種高麗菜要種什麼？

陳吉仲表示，目前高麗菜價格很好，北農拍賣價格每公斤廿五元，菜農覺得不需要登記，但只要在種植高峰，量一多價格立即下跌，高麗菜種植登記制度某種程度是類似「收入保障」，只要有登記，每公斤確保六元。

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