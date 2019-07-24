澎湖將設水師館 警察文物館迫遷

2019-07-24

文資局相中古建物

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖警察文物館原本位在馬公商港台華輪碼頭出口，卻被文化部文資局相中，向縣長賴峰偉爭取設立「水師館」，迫使警察文物館遷移至五德人力訓練中心，引發澎湖民眾不滿，認為文資局只會在澎湖「撿現成」。

澎湖警察文物館建於西元一九○○年，原為日治時期「馬公水上警察官吏派出所」，因年久失修，曾受列為待拆除的官署建築；二○○七年，官政哲擔任警察局長，重新整修為警察文物館，並設有「觀光警察」駐點提供文物解說服務，展示警察史料多達兩百餘件，包括早期的文獻資料、舊式制服、手搖式警用電話、手持式輻射探測器、日警佩刀、戶籍資料等。

二○一八年，文資局在警察文物館對面郵便局設立水下考古站，並宣稱二○○六年起委託中央研究院展開台灣周邊海域水下文化資產系統性普查，十多年來發現澎湖海域蘊藏豐富的水下文化資產，歷經明、清及日治時代，具體目標物有七十一處，其中四艘沉船遺址具重要歷史意義，並相中警察文物館，計畫成立澎湖水師館。

民眾不滿批「撿現成」

經文資局向縣長賴峰偉爭取，警察文物館移往五德人力訓練中心，昨正式揭牌，但五德位置較為偏遠，同時須經過申請才能進入參觀，不如馬公鬧區方便。外界痛批文資局每次都撿現成，不願投資澎湖，漠視澎湖多年來希望爭取設立水下博物館的心聲。

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