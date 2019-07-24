新光紡織大溪廠屋頂種電 年發電551萬度

2019-07-24

〔記者李容萍／大溪報導〕市長鄭文燦昨出席「台灣汽電共生暨新光紡織太陽能電廠落成典禮」表示，市府配合中央綠能政策，積極推動再生能源發展，截至去年為止，桃園累計再生能源裝置容量達三五四．四兆瓦（MW），其中，台灣汽電共生、新光紡織及鑫盈能源，共同攜手於新光紡織桃園大溪廠屋頂設置太陽光電系統，年預估發電量約可達到五五一萬四四八○度的綠電，可減少二氧化碳排放量五一七萬八六二○公斤，顯見桃園推動綠能產業的政策，已逐漸獲得成果。

台灣汽電共生暨新光紡織太陽能電廠落成

此電廠建置地點坐落新光大溪前瞻園區新光紡織廠房屋頂，台灣汽電共生為電廠管理經營者，鑫盈能源負責太陽能電廠整體的設計規劃興建，總建置容量五MW，年預估的發電量若以每戶每月約三○三度的用電估算，可提供約一五○○戶家庭一年的用電量。

桃園太陽能總發電量 北台灣第一

鄭文燦指出，目前桃園的太陽能光電裝置容量，相較升格前成長約廿三倍，總發電量佔北台灣第一名，以新光紡織桃園大溪廠太陽光電系統為例，其由鑫盈能源承租廿年興建，建置費用約二億元，占地約五公頃，除了年發電量效益高之外，也有隔熱的效果，在施工上也確保整體廠房結構的穩定與安全，達到善盡企業綠能責任的目標。

鄭文燦提到，市府致力推動各項再生能源政策，包括公有房舍屋頂標租設置太陽光電、私有再生能源設備補助、綠能屋頂全民參與計畫等政策，同時實施「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，其中第廿五條規定轄內契約容量五○○○千瓦（KW）電力用戶須裝設十％以上的綠能設備或節能設備，總計納入約九十家用電大戶，並有廿四家用電大戶已裝設綠能或節能設備；未來市府擬下修至八○○千瓦（KW）以上的用電大戶須裝設十％以上的綠能或節能設備，預計將有八○○家工廠被列為用電大戶，期盼藉由政策的調整，提高桃園綠能產業的比例，進而推動能源轉型。

昨天包括新光紡織總廠長黃永鑫、友輝光電董事長吳東昇、台灣汽電共生董事長張明杰、立委呂玉玲等人，均出席落成典禮。

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