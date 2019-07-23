中壢仁海宮 彩繪浮雕圖騰亮相

2019-07-23

〔記者李容萍／中壢報導〕取得經濟部智慧財產局「中壢媽」商標註冊的中壢仁海宮，是一座有近二百年歷史的古老廟宇，因建築主體年久失修漏水嚴重，廟方募資十一億元於二○一六年底展開翻修，隔年年初獲贈一尊千年沉香媽祖，決定增建「沉香媽祖殿」，採用大量的檜木鏤空雕刻，目前已接近完工階段，連同已完工的「天上聖母、怒海救民」立體彩繪浮雕圖騰（壁堵），畫面壯觀，讓人見證老師傅的好工藝。

沉香媽祖殿接近完工

中壢仁海宮董事長李合鑑表示，這尊重達五十三公斤、高一○九公分、寬六十五公分的千年沉香媽祖聖像，是由藝界公認第一把刀的中國福建沉雕聖手李鳳強大師帶領團隊，耗時兩年、以十萬刀（刀功）精心雕塑，刀功嚴謹細膩、法像莊嚴，神韻入木三分。

採用大量檜木鏤空雕刻

中壢仁海宮在二○一七年初獲苗栗收藏家江敏吉捐贈這尊千年沉香媽祖，即著手籌劃興建「沉香媽祖殿」，經在地詹姓企業家捐贈家藏兩輛次大貨車的檜木後，決定採用大量檜木鏤空技法雕刻，邀請薪傳大師許良進、林釗義、劉武吉進行殿內彩繪，有八仙彩、聖蹟亭等歷史故事。

副董事長王介禧表示，「沉香媽祖殿」除供奉沉香媽祖外，右神龕將供奉藥師佛，左神龕供奉玉媽祖，由於大殿已供奉天上聖母，未來信眾只需在沉香媽祖殿供香或雙手膜拜，不需要插香，預計十一月二日入火安座，將舉辦儀式慶祝「沉香媽祖殿」的完工。

浮雕圖騰壯觀 栩栩如生

整建工程另一亮點就屬「天上聖母、怒海救民」的立體彩繪浮雕圖騰，是由薪傳大師林志明先以泥塑進行八至九個月的雕塑，接著使用大型花盆切割後剪黏，將面部表情、肌肉紋理、眼神雕塑得栩栩如生，再由林釗義接手彩繪。

廟方即日起至十月十八日舉辦建宮一百九十三週年慶之「發現寺廟之美」全國攝影比賽，歡迎攝影愛好者利用鏡頭到此捕捉剎那之美，最高的金牌獎金三萬元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法