大漢橋禁高空彈跳 業者竟網路攬客

2019-07-23

全市僅巴陵吊橋可申請

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕刺激指數破表的「高空彈跳」深受民眾喜愛，不過，目前全市卻僅一處由市府風景區管理處管理的巴陵吊橋可合法申請使用，有民眾發現，有業者在網路上開放遊客報名體驗「高空彈跳」，體驗地點竟出現不開放申請的大漢橋。主管機關公路總局第一區養護工程處復興工務段表示，大漢橋因橋樑老舊，並不開放業者申請活動，提醒民眾報名前應多加注意。

大漢橋橋樑老舊未開放

復興區是高空彈跳的大本營，經市府盤點後，台七線四十六公里處的巴陵吊橋適合開放民眾體驗。風管處長廖育儀表示，二○一七年起，華陵社區發展協會與台灣高空彈跳俱樂部教練王巨台合作，每年八月至十二月，每月辦理兩場高空彈跳。

警近三年開出20張罰單

但有民眾發現，有業者讓遊客在大漢橋體驗高空彈跳，質疑其合法性及危險性問題；對此，復興工務段段長范又升表示，目前工務段在復興區管轄的橋樑共有廿二座，其中霞雲橋、羅浮橋、高義橋、蘇樂橋、榮華橋、巴陵大橋及大漢橋等七座橋，屬於長度超過一垮的大橋。而大漢橋已有五十餘年歷史，同時考量會對交通造成衝擊，並不開放高空彈跳業者申請，若有業者「偷玩」，除了警方可依違反「道路交通管理處罰條例」第八十二條處以一千兩百元至兩千四百元罰鍰，工務段也可依違反「公路法」第七十二條開罰三萬至十五萬元不等。當地警方表示，近三年開出廿張罰單。

業者︰政府刁難場地申請

「政府讓高空彈跳合法化，卻在申請場地上處處刁難！」王巨台無奈表示，高空彈跳至少需有卅五米高度，才能感受到「離心力」的刺激感，而復興區因地勢關係非常適合，雖然政府在二○一四年將高空彈跳合法化，卻因重重標準，難以申請到合法場地。

王巨台表示，相較於巴陵吊橋高度僅四十三米，高度七十五米的大漢橋，在刺激度與玩法上更適合高空彈跳；他也坦言，從事高空彈跳行業以來，已吃過不少紅單，希望政府讓部分場地適度開放。此外，桃園的高空彈跳體驗，從裝備到保險都合格，安全標準甚至超過國際常見規格，台灣至今也保持零失誤率的紀錄，為了安全起見，如下雨天、風力過大都不會開放體驗，向民眾重申不用擔心。

此外，觀旅局從二○一六年起，每年七月均會舉辦「北橫探險節」，其中「高空彈跳」體驗往往一開放報名就秒殺；觀旅局表示，受丹娜絲颱風影響，原定廿、廿一日登場的「高空彈跳」，延至八月三、四日舉辦，目前約有兩成退票，即起開放網路報名。

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