拒繳山坡回饋金 南投縣長林明溱：串聯藍營縣市

2019-07-23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣長林明溱昨日再度砲轟中央徵收山坡地回饋金，等於是合法向人民搶錢，像南投縣這種山坡地佔九五％的縣份，民眾蓋農舍設農業設施就要繳六到十二％回饋金，而都市平地建屋卻不用收回饋金，實在不公平，將繼續遵照縣議會決議，南投縣徵收費率為零。

指出南投要繳金額達2億

南投縣是從二○一四年起徵收山坡地回饋金，縣長林明溱說，全縣九成五是山坡地，農民因蓋個農舍或建設農業設施而被開徵的回饋金，有人蓋一間農舍要繳三十多萬元回饋金，根本無力繳交，而全縣要繳的已達兩億元，而同樣蓋房子，在平地蓋就不必徵收回饋金，這實在不公平。

林明溱也說，縣府為減輕縣民負擔，訂定自治條例把徵收費率降為三％，仍遭縣議會反對，決議徵收率為零，但該自治條例送農委會卻不被核備，而為了凸顯不公平和減輕民眾負擔，縣府仍決定繼續拒收山坡地回饋金，同時要串聯十五個藍營縣市一起來抵制。

林務局︰費率不排除調降

農委會林務局回應，根據統計南投縣共繳了九千八百多萬元的回饋金，回饋金計算方式是以當期公告土地現值來乘以面積和徵收費率，至於乘積費率是否調降，現已和水保局商議中，希望能研擬出因地制宜的收取辦法，不排除會調減乘積比例的百分比。

對於林務局指南投縣繳交的山坡地回饋金是九千八百萬元而非兩億，林明溱也有話說，他說，兩億是要被徵收的金額，因為有很多人繳不出來而形成呆帳。至於造林獎勵金應由中央編列預算來支應，而不是靠人民繳山坡地回饋金來支付。

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