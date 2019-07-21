糖尿病友力行控糖 莫輕忽「低血壓」

2019-07-21

文／余宜叡

60多歲的朱先生是「三高」患者，他除了調整飲食、運動外，並使用兩種藥物控制糖尿病，高血脂和高血壓各使用一種藥物。但因糖化血色素一直高於7%，因此醫師建議他使用排糖藥物控制血糖，沒想到效果非常好，3個月內就達標，且體重少了約3公斤，朱先生非常開心。

頭暈、血壓低 應立即回診

不過他也發現自己開始有頭暈現象，醫師追蹤發現，他在家量測血壓時，收縮壓均在110以下，於是幫他先減半顆降血壓藥後，再繼續量測追蹤，之後朱先生的收縮壓果然都控制在110以上，而且頭暈的症狀也改善了。

控糖一年後，朱先生的體重少了快10公斤，但是頭暈的症狀又再發生，這次朱先生沒有等3個月約診時間就回診了，經過上次經驗後，他對自己的健康更有警覺，立即將記錄的血壓值與醫師討論，最後再調整並去除半顆血壓藥，朱先生除了控糖穩定達標外，還減少血壓藥的服用，讓他非常開心！

同樣的情況也發生在50多歲的李女士身上，不同的是，她的控糖藥物原本是使用4種，「醫病共決」後，她選擇使用腸泌素針劑藥，配合兩種原本在用的血糖藥，半年之後，她控糖穩定達標〈7%的同時，體重也減了快6公斤。最後在與醫師討論後，她原本服用快10年的半顆血壓藥，在持續血壓記錄與控制下，也順利減除這半顆血壓藥！

◎上述兩個案例可供學習之處在於：

●認識控糖達標〈7%的重要性，如果飲食、運動都已努力調整，了解藥物是另一個幫忙的選項，建議同意修正治療計畫。

●養成定期量測血壓的習慣，依據實測數據，與醫療團隊討論，以順利減少高血壓用藥。

●對自己的症狀保持警覺，在3個月連續處方箋到期前，身體若有任何狀況，就應立即回診。

目前的糖尿病用藥中，排糖藥和腸泌素易造成體重不等程度的減少，若有使用這兩類藥物的糖尿病患者，請務必留意血壓的變化，倘使血壓值有愈來愈低，並伴隨常頭暈現象，應立即回診，與醫療團隊討論血壓藥的調整，切勿自行停藥，以免血壓的高低起伏變大，反而造成心血管更大的傷害。（作者為彰化基督教醫院家庭醫學科主治醫師）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法