西螺福興宮「好義從風」匾 列國家重要古物

2019-07-20

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林西螺福興宮收藏的「好義從風」匾額，獲指定國家重要古物，成為雲林第一件獲指定國家重要古物，廟方指出，目前匾額在台南藝術大學修復中，未來將和文資局、雲林縣府共同為匾額相關展示、專書推廣、保存環境提升等工作打拚。

雲林首件國定重要古物

「好義從風」匾於二○一五年公告為雲林縣一般古物，去年縣府文化處與廟方著手提報國定古物審議相關作業，經過一年多努力，獲文資局重要古物審查委員認可。

清朝道光年間保存至今

好義從風匾是一長方形木匾，以樟木整料製成，並以鳩尾閂榫方式加固，保留清代製匾做法。中行的「好義從風」字體為陰刻白描，採「陰刻內丸型式」雕製而成，也是俗稱「笑竹式」作法，上下款為陰刻字體。

匾額是清代官員頒贈紙本文書予地方社會後，被地方社會轉化為匾額實例， 道光十二年（一八三二年）張丙事件後，台灣北路協副將葉長春為表彰西螺、布嶼兩保的鍾、廖、李、林各姓人士前往嘉義城幫助平定，於道光十三年（一八三三年）八月製作「好義從風」匾贈予福興宮，自道光年間保存至今，見證西螺福興宮及西螺區域發展史。

明年將出專書 舉辦展示

福興宮表示，未來將於後殿增加溫濕度控制系統，預計年底把廟內廚房及餐廳改造成文物庫房及展覽廳，明年推出「好義從風」專書。

文化處長陳璧君說，福興宮「好義從風」與雲林縣一般古物「莫不尊親」匾、「翹首供桌」都在南藝大進行文物修復，預計明年移回西螺福興宮，屆時民眾將可一睹雲林縣第一件國家重要文物風采。

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