高雄清淤數據 菊辦︰韓只提一項是黑心

2019-07-20

神農路20年未清淤 是不實報導

〔記者葛祐豪、蔡清華／高雄報導〕高市府最近進行鳥松區神農路清淤工作，強調已清淤兩千五百噸，更有媒體出現神農路二十年未清淤的不實報導，陳菊辦公室昨提出數字回擊，強調清淤防洪工作包括雨水下水道、中小排和側溝三項，不是只有雨水下水道。高雄市長韓國瑜則表示，高雄市清淤工作要兩年才能完成，新團隊不會往臉上貼金。

清淤包含溝渠、中小排及雨水下水道

韓國瑜前天深夜在臉書PO文，「神農路下水道清淤狀況，光是十七日一整天，就清出大約一六七噸的淤泥。總長約三七○公尺長的神農路下水道已經完成清淤二五○公尺，期望神農路以及其他已完成清淤的區域在清疏工作完成後，能夠不再陸路成渠、逢雨必淹。」

過去3年 年年清淤量超過5萬噸

文中還提出數據，指高雄雨水下水道（不含中小排水溝與側溝）的清疏情形：已完成清疏累積至十四．七公里、一．三萬噸；清疏長度已超越過去幾年的每一年；預計今年底清疏長度將達卅九公里、重量三．八萬噸；長度、重量都會比過去三年加起來還多，所投入經費也低於過去花費的總金額。

對於清淤工作遭污衊，陳菊辦公室回應，正確的清疏數據是二○一六年清疏長度達四二一九公里，清淤量達五萬六八一一噸；二○一七年清疏長度達五一一五公里，清疏量達五萬八五五四噸；二○一八年清疏長度達五三三七公里，清疏量達五萬五一九五噸。

陳菊辦公室強調，這個數據來自環保局溝渠清疏、水利局中小排和雨水下水道清疏數據加總；韓國瑜單單只算雨水下水道一項，「這不叫良心，這叫黑心」。清淤是每年的例行工作，為了選總統而污衊市府公務員，更是良心何在？

陳菊辦公室指出，在都市計畫區內才叫作雨水下水道，在原高縣區雨水下水道的佈建，均未達五十％，防洪排水系統的主力就是區域排水和中小排。都計區的雨水下水道維管相對良好，所以菊市府團隊把資源主力放在更急迫需要處理的中小排清疏，還有更基礎的防洪排水建設，這才是有效的防洪工作，「而不是爬爬下水道這種做表面的工夫」。

韓︰需兩年完成 預算還是不夠

韓國瑜昨接受聯訪，有媒體問及，其臉書發文表示清淤是良心，但某些媒體說神農路二十年沒清過，其實水利局每年都有清淤並驗收；韓回應，清淤下水道是良心工作，能做多少就儘量去做，預計年底前要清四十公里，編列預算兩千五百萬元完全不夠，再以第二預備金三千五百萬元支應，總共六千萬元，感覺還是不夠。

韓國瑜表示，根據李鴻源的估計，高雄市清淤工作要兩年才能完成，「新團隊不會往臉上貼金，指責別人，這樣是不對的」，該做多少，繼續把工作做好，這才是負責任的態度。

綠議員︰韓說法誤導民眾觀感

民進黨市議員邱俊憲則批韓企圖「以偏概全」，誤導抹殺過去市府的努力，原高雄縣因多為非都市計畫區，雨水下水道建設不到五十％，主要的防洪主力靠區域排水、中、小排水系統，這些疏濬成效，韓國瑜刻意忽略，好像只要做好下水道清淤，防洪治水就都沒事了，韓說法明顯要誤導民眾對前市府的觀感，手段很不厚道。

高雄市近年清淤量

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