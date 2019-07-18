陸警解除 新北基隆正常上班上課

2019-07-18

〔記者賴筱桐、林欣漢／綜合報導〕丹娜絲颱風昨晚解除陸上颱風警報，不過可能帶來風雨，北部地區平地雨量初估一百到二百毫米，山區雨量一百五十到二百五十毫米，區公所昨天已經準備砂包，以防大雨。新北和基隆都正常上班上課。

跨海防颱 侯友宜視訊參與會議

新北市政府昨天舉行防颱整備會議，在北歐考察的侯友宜以視訊參與會議，預計今天上午返台。

侯友宜指示，易淹水地區應預佈抽水機組，確保各抽水站正常運作，橫移門在不影響民眾通行的前提下，今天中午十二點前關閉。此外，烏來覽勝大橋工程、汐止秀山路崩塌修復工程等，必須預置救災機具。

水利局長宋德仁表示，砂包已備妥六萬五千多個，八十二座抽水站、三三五台抽水機組皆測試完成，臨時抽水機共三十二台，預佈於三十二處易積淹水地點。

基隆市長林右昌昨天也主持災害準備會議，基隆氣象站主任湯舜然指出，北部平地雨量初估一百到二百毫米，山區雨量一百五十到二百五十毫米。

各區公所已備妥五千多個砂包、抽水機三十七台，已加強檢測各項救災機具，抽水機、發電機正常運作，大武崙沙灘、泰安瀑布預防性封閉。

基隆河沿岸十六座抽水站以及市區四座抽水站功能正常並派員進駐；湖海路、北寧路、堵南地下道、八堵路鐵路涵洞這四處較低窪易淹水地區，會視雨勢情況進行預警性封路。

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