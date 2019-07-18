抓噪音車 「聲音照相車」淡水大執法

2019-07-18

〔記者陳心瑜／新北報導〕改裝車噪音擾人，但取締不易，環保署研發「聲音照相車」昨天亮相，將在近日深夜於新北市淡水區開始執法，汽機車的噪音若超過標準九十分貝，就會拍照並通知到檢，檢測未過即開罰，節省人力又可機動取締。

全台唯一 省人力又可機動取締

立法委員呂孫綾昨天邀相關單位，在淡水中正東路二段展示全台唯一一台聲音照相車。她表示，如果執行成效不錯，希望量產推行全國，突破過往攔檢人力不足困境。

若超標通知到檢 檢測未過開

呂孫綾說，淡水台二線、北新路天元宮等路段，假日常有違法改裝車噪音干擾民眾安寧，因此爭取聲音照相車至淡水取締。幸福里長李佳倩等人抱怨，常有學生深夜騎著拆掉排氣管的機車呼嘯而過，相當惱人，找學校校長、教官溝通都沒用。

環保署空氣品質保護及噪音管制處科長謝仁碩說，環保署新開發的聲音照相系統，整合聲音測量儀器和車牌辨識系統，擺放聲音照相設備，可篩選三十公尺至五十公尺內超過設定分貝數的車輛並拍照。

造價200萬 效果好 量產推行全國

謝仁碩表示，這組造價約兩百萬的聲音照相系統，可裝在不同車輛上移動稽查，配合七月一日起上路的「環警監聯合大執法」，近日將在淡水區開始執法，若試辦效果良好，會擴大生產。

謝仁碩說，過往一次聯合稽查必須出動十多名人力，「聲音照相車」每次執法，只需要一名人力，節省人力。

李佳倩也擔心，若「聲音照相車」執法後，改裝車將往小巷子流竄逃避取締；淡水警分局長張國哲則表示，「聲音照相車」為協助取締、節省取締警力的作法，省下的警力可編排至各噪音熱點稽查。

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