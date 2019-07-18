斗六鐵路立體化 工程費要130億元

2019-07-18

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六鐵路立體化可行性評估日前完成，工程費約一百卅億元，雲林縣政府表示，如果能順利獲得中央核定，預計十年後完成永久軌切換，二○三二年高架通車，惟地方分配款及土地徵收等支出高達廿六億元，也希望中央專案支持。

可行性評估完成 爭取中央支持

大斗六地區期盼己久的斗六鐵路高架化夢想，在雲林縣府完成鐵路立體化可行性研究後跨出一大步，雲林縣府秘書長張志銘表示，斗六鐵路立體化工程，北起八德生命園區南至長林路南側，長度約八．七五公里，永久軌中心會較既有軌往山側再偏移一．八公尺，工程期間需設置八．六公里長的臨時鐵軌，用地取得約需三．五四億元，加上拆遷費及遷移費，共約六．三七億元，依縣府立場，建築物如果可以不拆，就儘量不拆。

地方需負擔26億 縣府一大挑戰

張志銘說，爭取鐵路高架化目前最大的問題還是在「錢」關，政府財力分級雲林屬第四級，在鐵路高架工程款負擔分比，中央是八十六％，地方十四％，雖然比率不高，但也要十七億元，加上土地徵收款六億元及自償性支出約三億，合計要廿六億元，對財政拮据的雲林而言是一大挑戰。

張志銘表示，目前地方負責的可行性評估已經完成，將努力爭取交通部審查通過，行政院備查後就可納入預算程序。

謝淑亞︰百年大計晚做不如早做

曾任斗六市長的雲林縣副縣長謝淑亞表示，斗六鐵路立體化將貫通前後站商圈，預估斗六將減少九個鐵路平交道、平整化三處陸橋、二處地下道，可消除城市生活圈與交通阻隔，讓城市景觀串連。

謝淑亞強調，斗六鐵路高架化是大斗六的百年大計，晚做不如早做，雲林是台灣的糧倉，也承受全亞洲最大石化區的環境負擔，但也是一等一的窮縣，中央應該對雲林好一點，幫忙分擔鐵路高架化的配合款，對雲林才公平。

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