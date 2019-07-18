桃園市政大樓外牆磁磚剝落 市府封路搶修

2019-07-18

〔記者陳恩惠、鄭淑婷／桃園報導〕市政府所在的市政大樓北側後棟十三樓，昨凌晨因鏽蝕嚴重，外推牆面下方整排磁磚、水泥剝落，沒掉落的大片磁磚懸掛高空隨風飄搖，由於颱風即將來襲。市府為此緊急封路搶修，秘書長黃治峯表示，這是因廿五年前二丁掛外牆防鏽工程不足，已立刻啟動三階段緊急修復工程，昨傍晚已將剝落處清除、安裝防水板，並加派三輛高空作業車連夜裝設防護網，待颱風過後，將以兩至四週進行復原，施工期間以不影響民眾安全為優先考量。

黃治峯指出，市政大樓北側後棟於一九九四年增建竣工，建築結構為鋼骨、鋼筋混凝土，當時外牆多流行二丁掛工法，鋼骨和二丁掛間由構件鎖住，但長年累月遭雨水滲入，近年來不時發生磁磚剝落事件，已對後棟進行全盤健檢並規劃外牆拉皮翻新工程，粗估工程費約三億元，先前已編列一億兩千萬元，希望中央補助剩餘的六成，完成籌措後即可招標施工，徹底解決磁磚剝落問題。

黃治峯說，當年後棟建築的設計和施工，未考慮雨水滲入、鏽蝕等問題，以致鎖外牆的構件鏽蝕，市府昨對十三樓外牆磁磚剝落處，在颱風來襲前搶修，剝落及懸掛物徹底清除，外露部分釘上防水板、加裝防護網密封，以免強風、雨水灌入破壞建築主體，後續將以兩至四週時間局部整修，施工期間市府後門部分車道將封閉，也提醒洽公民眾行走騎樓或繞道通行。

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