泊位逾200席 布袋遊艇港啟用

2019-07-17

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣文化觀光局辦理布袋遊艇港促進民間參與公共建設BOT、ROT案，由台灣公主遊艇公司取得卅五年經營權，總投資二．四億元，第一期工程整建遊客服務中心、景觀美化等已完工，「台灣公主布袋國際遊艇港」昨天開幕，提供遊艇泊位出租、遊艇代管、餐飲、宴會等服務。

台灣公主遊艇公司投資2.4億

嘉義縣長翁章梁、台灣公主遊艇公司董事長游本宏及布袋鎮長陳鳳梅等人，為遊客服務中心和碼頭設施剪綵啟用，並參觀造價六千萬元的進口豪華遊艇、遊艇碼頭設施、俱樂部會所及太陽能岸置艇庫等，讚不絕口。

翁章梁說，布袋遊艇港設施完善，由企業進駐投資後，歡迎國內外遊艇前來停泊及從事休閒活動，促進濱海地區的觀光及遊艇產業發展。

台灣公主遊艇公司前年十一月取得布袋遊艇港經營權，分兩期開發，第一期四千萬元整建遊客服務中心、商品展售中心、俱樂部會所和綠能車棚等建物，還有港區景觀綠美化、營造夜間燈光，目前中小型遊艇停泊基地可提供水上泊位近卅席、岸置泊位近二百席（船長十公尺內小型遊艇）。

第二期工程預計營運五年後啟動，將興建會員住宿區、增建浮動碼頭卅四席、船舶維修廠（含岸置艇庫）、遊艇搬運機等硬體設施，以及西式餐廳和露天BBQ區。

嘉縣文觀局長許有仁表示，布袋遊艇港有遊艇泊位出租、遊艇代管及遊艇五金百貨販售等服務，俱樂部會所提供會員專屬服務空間、場地租借服務，並規劃露天咖啡座及簡餐區，供一般遊客使用。

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