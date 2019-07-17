年銷500公噸 斗南好米搶進澳洲

2019-07-17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林好米獲國際肯定，斗南農會首選好米及越光米成功打進澳洲十大品牌超市，初期一年外銷量五百公噸，未來還將出口到荷蘭、香港及美國。

雲林稻米總產量高居全國之冠，主要產區鄉鎮市農會這幾年紛紛建立自己品牌，在國內評價都很高，斗南鎮農會總幹事張燕容指出，有好品質才有通路，斗南農會不僅重視田間管理，還有健全輔導機制，鼓勵契作農民用心種好米，另投資三億多元比照日本精米工場，建構具國際等級的精米工場。

張燕容表示，斗南農會生產的白米、越光米在市場評價高，連續多次獲農委會肯定，過去少量外銷英、德等國，這次台北國際食品展獲澳洲貿易商青睞，簽訂一年五百公噸訂單，在雪梨、墨爾本等地十大品牌超市都買得到斗南好米。

雲林縣長張麗善昨與農業處長張鴻猷、雲林農產物流公司總經理張有擇及斗南農會總幹事張燕容等人一起為首批外銷白米裝櫃、封櫃。

雲林首件持續性商業稻米外銷

張麗善表示，斗南農會預計每個月固定出國兩貨櫃約卅八公噸白米到澳洲，總計一年約五百公噸，這是雲林首件持續性商業稻米外銷訂單，未來也將外銷到美、荷等國。

張麗善強調，縣府除穩定國內生產量及價格，也會與農產物流公司、各鄉鎮市農會合作，整合各地優質農產品，開發不同市場，並強化輔導符合外銷地區期待的品質及規格，以「雲林良品」的品牌共同行銷雲林農特產品。

張有擇指出，農產物流公司將分階段進行縣內農產品行銷操作，並透過中衛體系的概念落實產銷專業管理，經由契作管理穩定產銷數量，讓雲林的農友們可以有穩定收入，進而引導更多青年回農。

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