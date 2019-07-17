竹縣夏季東方美人茶賽登場 推優良茶新包裝

2019-07-17

〔記者黃美珠／竹縣報導〕配合一年一度新竹縣「夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽」今起一連五天在峨眉鄉農會進行，縣府農業處昨天公開最新的評鑑優良茶外包裝，希望給東方美人茶的知音看個仔細。新款的包裝罐，罐身以霧面香檳金為底，層疊山巒搭配客家意象的紅瓦屋與白色桐花，希望藉此提升得獎茶的質感。

縣府農業處處長邱世昌說，今年的東方美人茶優良茶比賽共有一千三百卅四點參賽，每點為十一台斤六兩，總數量約一萬五千一百七十四台斤，整個評鑑過程分初審及複審，初審交由新竹縣的初審團評茶委員辦理，複審則邀請行政院農委會茶業改良場的專家擔任評審工作，廿一日揭曉成績。

他說，這次比賽有三個創新措施，也就是：出新裝、標品種、初評制！特別是過去很多消費者選購東方美人茶多挑「青心大冇」，未來如能透過品種的標示、掃QR-code，消費者可以得到更完整資訊，以利選購，間接可以累積更多市場信心，有助東方美人茶搶占消費者的心。

所以在「標品種」上，他們推廣標示茶葉品種，參賽者於繳茶時依所編明碼序號，標示各點參賽茶樣的品種，前述資訊由主辦單位建置後，同步於包裝封籤QR-code 識別系統在雲端揭露。

所謂的「初評制」則是首度開辦比賽茶初評制度，成立縣內的優良茶比賽初審團，透過不斷的培訓、考核、以及甄審通過，成立新竹縣的初審團評茶委員，希望以此提昇本地茶農的視野，帶動竹縣東方美人茶的品質。

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