竹市辛志平校長故居委外案 8月換手

2019-07-17

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市市定古蹟辛志平校長故居和李克承博士故居是竹市古蹟委外首例，因五年合約八月將屆滿，文化局啟動第二次委外招商後，確定由創謚公司即新橋餐飲集團優先取得簽約權，八月一日簽約，合約為六年得延長三年，八月點交後就可進場修繕，預計十月底再開館。

新竹市文化局表示，辛志平校長故居和李克承博士故居都屬日治時代建築，文化局完成古蹟修繕後，是竹市第一個共同委外營運案例，並由「舊是經典」取得五年營運權，從二○一四年八月到今年八月十九日止，由於營運期即將屆滿，加上「舊是經典」已表達不再續約，市府日前再啟動第二次委外招商作業，並由創謚公司取得營運權。

文化局表示，辛志平校長與李克承博士故居原營運團隊是全台收藏最豐富、最完整的北歐稀有老件手工家具商行，營運五年來，除提供咖啡與輕食服務，也不定期舉辦文創藝廊與講座，每年入館人次超過三萬七千人次，是竹市古蹟行銷的重要代表。

文化局表示，辛志平與李克承故居委外營運，市府每年可收兩百一十萬元權利金和租金，五年下來已有一千零五十萬元的權利金收入，由於「舊是經典」不再續約，市府啟動第二次委外招商作業，有兩家廠商申請，最後由創謚有公司即新橋餐飲集團取得優先簽約權，八月簽約後有兩個月的修繕期，預計十月底再開館。

文化局表示，未來創謚公司將把辛志平校長故居定位是學校以外的「學習場域」，透過不同職人、藝術家、料理家、作家進駐，結合不同的文化體驗課程和季節料理，要讓來訪的遊客認識故居的文史風貌。

此外，李克承博士故居將成為大遠百商圈周邊的充電會所，將邀請李克承博士女兒李麗芳定期展演「草月流」花藝，並提供咖啡糕點，期許故居成為商圈鬧區外的靜謐悠閒文化場域。

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