「夏舞茶」手沖咖啡賽 游泳教練又奪冠

2019-07-15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕瑞穗鄉舞鶴休閒農業區舉辦「夏舞茶」手沖咖啡比賽，第一名獎金一萬五千元，是國內手沖比賽最高額獎金，昨天共有廿九人參賽，經過一整天淘汰賽，由教職退休的咖啡農民康振福勇奪第一名，上個月他也奪下花蓮縣精品咖啡評鑑金牌。

康振福上月才拿下全縣評鑑金牌

夏舞茶手沖咖啡賽昨天上午九點在瑞穗春天國際酒店舉行，初選時選手們分組上台比賽，沖煮後的杯測評比，由同組五位選手加上黃介吳、邱康偉二位評審共七人進行盲測評分。

主審黃介吳說，今年大會提供的咖啡豆水準高於去年，有特別的花果調性，選手拿到豆子後，也要思考如何表現出豆子的特性。特別的是沖煮完畢投票時，選手都不會特別去找「哪一杯咖啡是自己沖的」，而是選手都很有默契地選出「五杯中最好喝的咖啡」。下午決選由咖啡農康振福、咖啡工作室負責人李泰宏進行冠亞軍比賽，最後由康振福奪冠。

康振福是資深游泳教練，十二年前東華大學體育系退休，一方面持續指導東華大學游泳隊，更到瑞穗鄉鶴岡當起農夫，栽種老欉文旦、咖啡樹，今年他種出的咖啡豆，上個月才在第三屆花蓮縣精品咖啡比賽拿下金牌，昨天再次拿到手沖咖啡比賽冠軍。康振福說，今年手沖比賽使用的豆子有部份是他提供的，再與各家農戶提供的豆子混合，他認為沖咖啡就是想辦法萃取出最多最好的風味。

花蓮參賽者增至22人 提高舞鶴咖啡知名度

主辦的舞鶴休閒農業區主委彭瑋翔表示，今年不僅報名人數增加，從去年的十七人增至廿九人，且去年參賽者有不少來自外縣市，今年最大的特色是花蓮參賽者人數增至二十二人，還有多位花蓮本地的咖啡館店家，沖出的咖啡水準高又整齊，增加評審難度，希望藉比賽提高舞鶴咖啡的知名度。

評審邱康偉說，這三年來花蓮咖啡品質進步有目共睹，這次獲得冠軍的康振福老師也有投入栽種工作，確實對花蓮咖啡豆的風味掌握有獨到之處。

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