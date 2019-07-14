花蓮首座公托家園 9月開張

2019-07-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣首座公共托育家園位在鳳林鎮樂活會館後方，由縣政府委託東台灣幼兒教保專業促進協會辦理，下月開放申請，預計九月營運，將收托十二名嬰幼兒，每月收費一萬一千元，以弱勢族群優先，並可依身分類別補助三千至七千元。

落腳鳳林 下月開放申請

落腳在鳳林的花蓮第一座社區公托家園，空間約有卅八坪，主要托育年滿二個月至二歲的嬰幼兒，委辦單位依年齡層，配置供餐區、閱覽區、休息區、遊戲區等，並進駐四名托育人員，下月開放申請。

收托12人 弱勢族群優先

花蓮縣府社會處婦幼科代理科長林鳳珠說，目前公托採社區形式，小規模經營，預計收托十二人，為照顧弱勢並鼓勵生育，將先提供九個名額給低收、中低收、特殊境遇、身障、原住民、第三胎及鳳林鎮民優先登記。

依身分類別補助3千至7千

她表示，若登記超額則抽籤決定，另保留三個名額給一般民眾，政府還會依身分類別，每月提供三千至七千元的托育補助，等於家長每月僅實付四千至八千元，減輕弱勢家庭托育負擔。

花蓮縣政府社會處長張逸華指出，縣內私立托嬰中心共四家，分別位處吉安鄉及花蓮市，因此利用中、南區閒置空間處所為優先考量，並透過前瞻基礎建設計畫補助部分開辦費和設施設備費，選擇將首座公托落腳鳳林，下半年度還會在花蓮市設置第二家，並期望普及到十三鄉鎮市，提供民眾更多元的送托選擇。

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