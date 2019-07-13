《嘉市》科學168挑戰大腦 30攤闖關玩遊戲

2019-07-13

〔記者王善嬿／嘉市報導〕今年嘉義市「科學168」教育博覽會為期五天，昨在港坪運動公園開幕，主題「嘉有美食創客趣」，結合食安、食農、食令、食療及食作五大面向，設計三十個免費闖關攤位，另有科學競賽、科普教室、實境解謎、桌遊嘉年華、科學體驗車及大師講座等，除科學競賽，其餘活動開放民眾攜家帶眷現場報名，從遊戲、手作體驗感受科學樂趣。

168機器人首度亮相

「科學168」開幕儀式上，蘭潭國小師生創作的「168機器人」首度亮相，由市長黃敏惠、立委李俊俋等人解開「左獻美食」、「右維食安」、「心盼2020日環食」三道通關密碼，啟動機器人為活動拉開序幕。

市府教育處學輔校安科長黃媛楟表示，「科學168」活動昨起到十六日上午九點到下午五點，有不同學校設置「科學闖關遊戲」，如國立後壁高中「凡得歌拉夫」攤位可實際體驗摩擦產生靜電，還有可程控無人機、程控自走車的「創客教室」，十三到十六日在戶外有東吳高職、興華中學等校舞蹈及調酒表演，十四日桌遊嘉年華，參加者可玩近三十種桌上遊戲。

另，經濟部工業局委外廠商樂活體感運動中心，在嘉市國民運動中心辦理智慧健康生理量測及智能運動地墊課程，十三到十九日試營運期間，民眾可免費體驗，詳洽05-2165788。

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