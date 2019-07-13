高雄都發局三箭齊發 重新打造鳳山區

2019-07-13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕打造高雄市人口最多的鳳山區，都發局三箭齊發！規劃「軍地改造」、「文資活化」、「軌道經濟」三大動能，期盼帶動鳳山進一步發展。

軍地改造、文資活化、軌道經濟3大動能

鳳山區目前人口近三十六萬人，是高雄市人口最多的行政區，區內有七十六個里，包括衛武營藝術中心、大東文化藝術中心，已串連鳳山縣城古蹟與舊街區，形成鳳山藝術文化新廊帶；曹公圳與鳳山溪的改造工程，則打造都市親水廊帶休憩空間。

鳳山區更擁有陸軍官校、中正預校、步兵學校等三所軍事院校，也保有黃埔新村、工協新村、海軍明德班等軍事文化資產。

軍事閒置地 改造成文創空間

都發局長林裕益表示，在「軍地改造」方面，未來鳳山的都市規劃方向，將以優先協調軍方釋出閒置土地，進行改造，例如推動衛武營特定休閒商業區開發，將過去籠罩神秘面紗的軍事基地，打造為複合性文創及商業空間。

古蹟活化再利用 成觀光亮點

其次是「文化資源保存活化」，將運用都市計畫容積，調配到工協新村重劃後的土地，並將海軍明德訓練班（原日本海軍無線電信所）古蹟活化再利用，轉型為軍事觀光亮點。

第三項作法是「軌道經濟加值開發」，都發局針對捷運黃線、鐵路地下化的鳳山沿線，進行都市縫合，並推動增額容積、輔導都市更新。

軌道經濟 導入複合性商業活動

林裕益透露指出，未來也將透過都市計畫變更，協調台鐵局打開封閉已久的高雄機廠空間，除保存現有機廠文化遺跡外，希望能導入複合性商業活動，將該處轉型為鐵道休閒文化專區，帶動周邊地區發展。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法