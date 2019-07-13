桃園瘦身美容消費糾紛 多為退費爭議

2019-07-13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕瘦身美容相關消費爭議頻仍，根據市府消費者服務中心統計，今年上半年共受理四十六件，大多是因被推銷而購買瘦身美容產品及服務所衍生的解約退費爭議，法務局消費者保護室主任、消保官邱玉霞提醒，購買相關產品及服務前，務必看清楚契約內容，切勿倉促簽約購買，也要小心不要落入業者「拆封檢查產品」的話術陷阱，免得引發爭議，也影響日後解約退費權益。

業者誘導拆封檢查產品拒退費

邱玉霞說，坊間常見有美容師在街上或賣場，以協助填寫問卷、贈送刮刮卡或免費體驗券等方式吸引消費者，再於消費者接受免費體驗時，多人輪番推銷美容產品、課程及服務，許多人在未仔細考慮且未看清楚契約內容下倉促簽約購買，此外，還有業者會以檢查有無瑕疵為由，誤導消費者將產品全數拆封，若消費者之後要求解約退費，業者便以產品均已拆封為由，拒絕退費或僅願退少數費用。

邱玉霞舉例，有消費者在連鎖賣場購物時，遇到美容專櫃人員給了張刮刮卡，刮出內容為免費體驗清除黑頭粉刺，隨即被帶到二樓小房間做臉，過程中不斷被推銷美容保養課程，每月三千元、共廿四期，雖表示經濟能力無法負擔，美容師仍以提供員工專屬優惠、可以信用卡分期等推銷，消費者禁不住多人輪番推銷而刷卡購買，並在美容師要求下將產品逐一拆封檢查，豈料隔日向專櫃要求解約退費，專櫃表示產品已拆封、無法退費。

民眾幫忙填問卷最後竟花八萬

邱玉霞說，另有消費者申訴在街上被人攔下請求幫忙填寫問卷，被帶到店內後有美容師來介紹美容產品，在其推銷下先是買了一千六百元保養品，於免費做臉試用產品效果時，再被推銷臉部清潔課程，允諾刷卡購買後對方又稱「現在買的是半套，全套效果更好」，害得她原本只是幫忙填寫問卷，最後竟花了八萬一千六百元，還誘導她將產品拆封檢查，事後想解約退費，店家遲遲不願處理。

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