機捷A10抵費地標售 24筆僅標出7筆

2019-07-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府地政局十一日舉行機場捷運A10站地區區段徵收開發案抵費地配餘地標售，廿四筆土地只有七筆標出，整體溢價率僅一．○二％，合計標售金額為十一億七一一六萬餘元；針對標售成績不佳，地政局長陳錫禎表示，主要原因是整體公共工程今年十月才完工，較難精確掌握開發環境及完工面貌，再加上不動產景氣處於盤整階段，讓投資人觀望態度濃厚。

市府︰公共工程未完工 投資人觀望

標售的廿四筆土地都是住宅區，最小面積四一六．二八平方公尺，最大則為四三六九．○七平方公尺，標售單價介於每坪廿九．五萬元至卅六．七萬元之間，從標售結果來看，臨坑子溪側及公園用地周邊住宅區土地較受青睞，其中新鼻段一三五地號土地，擁有坑子溪第一排河岸景觀，步行即可至A10山鼻站，以總價八二六八萬餘元脫標，每坪卅五萬六一八七元，溢價率四．六一％，為本次標售平均單價最高土地。

合計標售十一億七一一六萬餘元

此外，新鼻段廿五地號坐落公三公園旁、地形方整，以三億三八○二萬元標出，陳錫禎指出，本案公共工程將於今年十月完工，展現開發成果，屆時將再次辦理標售車站周邊商業區用地，以及鄰近綠園道大面積土地，有意願的民眾可把握機會。

陳錫禎說，A10站位於機場捷運中心位置，北接台北都會區、南至桃園國際機場及青埔高鐵站，具備極佳的地理優勢，且開發後可有效引導南崁地區人口移動進駐，可望成為南崁地區交通轉運中心樞紐。

據悉，桃園市今年預算中，有一筆八十五億元歲入來自平均地權基金，平均地權基金目前帳面上只有十六億元，由於主要收入來源為標售區段徵收配餘地，研判是為了要達成目標，地政局才會出現「機場捷運A10站地區區段徵收工程」還在進行，就處分配餘地的情形。

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