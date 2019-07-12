C肝新藥預算擬增19億 1萬3千人受惠

2019-07-12

記者林惠琴／台北報導

衛福部健保署今年原本編列65.36億元用於給付C型肝炎新藥，預計可治療4萬人，但病人需求高，預估名額最快7月底前用完，因此欲再爭取經費、增加名額，經健保會討論達成共識，可望再增約19億元、增加1.3萬名治療名額，只是仍待衛福部最後決議。

根據健保署資料，今年截至7月10日，C肝新藥已有逾3.9萬人使用，估計名額最快7月底前用完，為積極推動防治政策，衛福部建議再增約19億元的預算，可額外增加1.3萬人治療，並交議給健保會討論。

原編65億、4萬名額 已快見底

在6月底會議上，部分健保會委員擔心定案後又追加預算，可能衍生出許多問題而反對，但也有部分委員認為，C肝新藥確實具有療效，若中斷治療，民眾繳同樣的保費，有些人得到治療、有些人卻要等待，公平性會受到質疑。

為了在2025年前達到根除C肝的目標，健保會執行秘書周淑婉表示，會中委員達成共識，將請衛福部優先爭取公務預算支應，不足的經費缺口可由健保醫療給付費用總額「其他預算」項下的結餘支應，但以19億元為上限，就此結果須再報給衛福部最後決議。

全台C肝患者約40.5萬人，其中，8萬人使用傳統干擾素成功治療，健保給付C肝新藥後，過去2年已有2.9萬人接受療程，今年至今也近4萬人使用。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法