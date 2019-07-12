平鎮金陵路四段塞車 縮號誌週期改善

2019-07-12

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區金陵路四段毗鄰台六十六線，往來車流龐大，原為雙向兩線車道，市府交通局為紓解車流，去年改為雙向三線車道，但下班時間仍是塞得水洩不通，地方盼能仿照台北市，依時段調撥車道；交通局表示已納入評估，因調撥車道難度高，須長期統計車流數據才能定案，會先以縮短號誌週期改善。

交通局考量當地車流龐大，去年將原本雙向兩車道的金陵路四段改為雙向三車道，往中壢方向為兩車道，往台六十六線方向一車道。

但地方抱怨金陵路四段沿線容車量本就不足，加上與其垂直的平東路、三興路口距離僅一百公尺，卻有兩處紅綠燈，停等時間約達一五○秒，以往有員警手動控制號誌，還不致嚴重堵塞，今年初交通局接管後，尖峰時段卻如災難，直行車與左右轉車輛交織下，短短一百公尺動輒塞車十多分鐘。

市議員舒翠玲表示，交通局擴增車道立意良善，但車流湧現時間不同，上班時段是往台六十六線方向車輛較多，下班時段則是往中壢方向車多，建議市府可仿效台北市信義區基隆路，依照尖峰、離峰時間調撥車道，才能一勞永逸，真正解決問題。

交通局回應，調撥車道難度高，因金陵路四段、平東路口改為三車道後，已佔用道路兩側路肩，無多餘空間可設置門架號誌、交通錐等相關設備；且據統計資料顯示，該路段雙向車流未達佈設標準，會先以調整號誌秒數為短期改善目標，並持續觀察交通狀況。

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