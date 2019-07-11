南崁溪生態工法 老街溪環北橋段也要做

2019-07-11

〔記者李容萍／桃園報導〕日頭赤焱焱，連水裡的魚兒也受不了！老街溪環北橋水域魚群常因天氣轉熱、水溶氧量過低，加上溪床卵石受太陽曝曬讓溪水增溫而翻肚死亡，市府水務局為改善老街溪的棲地環境，將比照南崁溪的生態工法，十月將於環北橋河段規劃深潭水域，推動河川生態保育。

以類丁壩構造物 營造棲地環境

水務局為防天候遽變導致淺水域魚群死亡，去年五月利用河道整理之際，配合環保局於南崁溪會稽橋至天助橋間的河段兩岸營造棲地環境，以間隔約廿公尺埋設消波塊再以卵礫石覆蓋，建造出類似丁壩的具有多孔透水性的水利工程建造物，這種工法兼具環境生態；缺點是暴雨若超過一定水位，會將覆蓋在丁壩的土石沖走，但只需再派機具整理河道將土石復原即可。

南崁溪該河段 年餘無死魚出現

水務局水利養護工程科長陳文龍表示，此構造物可產生回流區營造魚群避難空間，並可穩定河床、減緩流速保護堤防基礎，也讓水生昆蟲有棲息空間，成為魚群良好的棲地環境，過去一年多，南崁溪沿線河段發生多起因天熱、溶氧量少魚群死亡事件，但在這二百公尺水域幾乎沒有死魚出現，證明了魚群能在丁壩營造的灘地安全棲息。

老街溪做升級版 預計10月動工

藉由南崁溪的推廣經驗，水務局逐步在其他河川尋找適合的河段推動生態工法，並將河道生態設計2.0版，老街溪環北橋段將於今年進行用地徵收的工程施作，預計十月開工，將用溪底的大塊石頭乾砌成魚道，增加曝氣，增加溶氧量，希望能透過設計內容讓河川的生命力延伸，河川的魚群及生物增加棲息空間。

市府除了河川生態工程，也注重回復河川水質，除了污水下水道建設，另有河川水質淨化的作為，在河川周遭腹地設置礫間曝氣設施，近年來已陸續設置十二處，可削減七十％污染源。且南崁溪也實施污染排放總量管制，希望能有效改善水質。

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