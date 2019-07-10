公車上下車刷卡 雙北溢扣申訴逾120件

2019-07-10

〔記者賴筱桐、林家宇／綜合報導〕雙北市公車上下車刷卡新制七月一日起實施，累計至昨天，雙北已有約一百廿多件溢扣申訴。新北市交通局表示，溢扣款主因是司機操作不當所致，昨起加強稽查，即起將依「公路法」開罰九千元至九萬元。

新北27件投訴 8件確認

新北市交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北市接獲廿七件溢扣投訴案，經查證比對，有八件確定多扣款。台北市公共運輸處指出，截至昨日，台北市已接獲約一百件溢扣申訴，已確認廿二件溢扣款。

北市百件申訴 22件確認

板橋區政顧問石一佑接獲陳情，有民眾反映乘車被溢扣款十五元，如果沒有仔細看刷卡顯示資訊，根本不曉得被業者「Ａ錢」。

交局︰請業者退款並補償

林詩欽表示，將請客運公司退還溢扣款項，並提供民眾一百元現金或禮券補償，同時請業者改善自動分段或提醒分段等設備。

主因司機操作機器不當所致

林詩欽強調，新制上路前已加強宣導，並提供客運業者緩衝期，要求加強司機訓練，溢扣款主因是司機操作機器不當所致。

上下車時 注意扣款是否相符

林詩欽提醒，民眾上下車時，應注意被扣款項是否相符，若發現扣款異常，可將卡號提供給客運公司查詢，或撥打一九九九市民專線或致電交通局，留下姓名、電話、卡種、卡號、搭車時間、起訖點及公車路線，交通局會調閱乘車資料比對。

台北市公運處表示，目前北市所使用之驗票機，部分採ＧＰＳ定位自動操作，可防止溢扣，最晚將於明年二月第二階段啟動時，全面改為ＧＰＳ定位自動操作，避免再發生人為操作不當導致溢扣。

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