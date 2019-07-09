公車班次表落落長 阿嬤趴地看

2019-07-09

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣梅山公車站候車亭班次時刻表，長度長到緊鄰地面，出現阿嬤趴在地上查看的畫面，遭譏諷是另類「接地氣」，縣公車處長郭良江接獲反映也認為不妥，指為廠商輸出的公車資訊張貼位置欠缺考慮，昨已派人改貼方便查看的臨時班次表。

遭諷接地氣 害老人家不方便

一位王姓鄉民說，看到阿嬤趴在地上，還以為發生什麼事，趨近了解，才知道是為了看公車班次表，他檢視發現最後一排資訊位置竟低到貼地，就算彎著腰看也看不清楚，只能貼地趴著看，建議班次表版面的設計、字體大小、位置高低等，應符合使用者的習慣與需求。

縣議員何子凡表示，公車站牌未能貼近使用者需求與人性化，實在不當，尤其對老人家而言，蹲下或趴下屬於高難度動作且有風險，公車處應全面檢視各站牌、候車亭有無相同問題，有則改善，未來規劃時要以便民為出發點。

嘉縣府：正執行候車亭整併

郭良江說，梅山站候車亭為前年九月由縣府於太平雲梯路線營運前所興建，目前縣轄該樣式候車亭僅此一座，其他候車亭查無類似情況；該站目前共有六條路線，當時「梅山｜太平」尚未營運，廠商輸出班次表的張貼位置的確低得不妥，公車處已緊急派員另外張貼便於查看的班次表。

郭良江強調，縣府正在執行全縣候車亭整併工作，各候車亭都將張貼新班次表，不會再有此狀況。

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