給關公賀壽 桃園「大溪大禧」13日起跑

2019-07-09

〔記者李容萍／大溪報導〕每年農曆六月廿四日關聖帝君聖誕是大溪年度最大盛事，堪稱是大溪人的第二個過年。市立大溪木藝生態博物館延續去年「大溪大禧」的節慶名稱與主視覺，從十三日起至八月四日結合宮廟、居民、社頭藝陣與設計師跨界合作，展開為期三週的系列活動，內容包括新型態遶境、聲光夜宴、攝影紀錄展、歌舞劇場、百貨市集與傳統遶境，邀請民眾感受「大溪大禧」的延續與創新。

大溪人的第二個過年 活動邀客

「大溪大禧」包括十三日下午三點在大溪普濟堂、老城區舉辦開幕式「與神同巡」，當晚七點在李騰芳古宅舉辦「神嬉舞夜」；十四日下午二點至五點「尋找社頭人」老城區限時闖關活動；廿日下午三點卅分國際民俗藝陣交流；廿、廿一日下午三點至晚上八點安排「六廿四大百貨」，當晚七點至八點十分推出大溪文化劇場「咱攏是社頭人」；廿一日下午二點至五點「尋找社頭人」主題闖關活動。

另外，廿五日下午一點至午夜及廿六日有一連兩天的大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境；十三日至八月四日在大溪武德殿舉辦大溪神將與神將腳特展。

木博館主辦 設計師廖小子操刀

木博館指出，今年「大溪大禧」持續導入策展與設計思維，以「台味美學」風格著稱的設計師廖小子再度操刀主視覺， 以新版更親民的關聖帝君與神龍形象和霓虹慶典色系重現大溪宮廟風華。大溪普濟堂也推出廖小子設計的平安符，並以扭蛋形式包裝推出，加入拆解平安符的內容配件與保平安說明書，讓前來參拜的民眾能一扭平安、人人都懂保平安！

開幕日與神同巡 晚上與神共舞

木博館預告，十三日開幕式的「與神同巡」，邀請布袋戲大師陳錫煌現身廟埕鬧台，當天邀集卅一個社頭，以小將軍聯盟、大墨斗的絢麗新裝，還有各路將軍如四大天王、四海龍王、千順將軍及三國將軍群齊出陣；配合開幕夜、「神嬉舞夜」於李騰芳古宅夜間敞開大門，由光影藝術家江佶洋用波光流轉大宅，藝術家許雁婷也透過聲音採樣與編曲、搭配舞者廖苡晴與神共舞，實力派嘉天神將大仙尪對尬重軍火庫級管樂團哈管幫 ，還有土產歐爸搖滾樂團「拍謝少年」與陳錫煌跨界合作演出，在光影聲響中一起向傳統致敬。

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