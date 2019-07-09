竹市纜線地下化 15路口年底完工

2019-07-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府交通處推動「看見天際線」計畫，第一階段向內政部爭取前瞻基礎建設經費五千九百五十萬元，進行經國路、自由路與中華路二段十五個路口纜線地下化工程，提升市容景觀，預計年底完工。

市府交通處長倪茂榮說，第一階段改善的十五個路口，分別在經國路、自由路與中華路二段上，包括經國路與自由路、民權路、光華路、田美三街、光華東街等五處交會路口。

自由路與中央路、中華路、自由路十六巷、自由路六十六巷等四處交會路口。

中華路二段與民主路、民生路、民權路、中華路十巷、中華路二段一六二巷、民族路一七八巷等六處交會路口。

重現天際線 改善市容

施工項目為天空纜線地下化、整併號誌標誌共桿、縮小交通號誌控制器、建構號誌地下管線資訊平台，讓天際線重現，提升整體市容景觀。

倪茂榮說，新竹市因屬舊城鎮，天空佈滿很多線路，包括交通號誌的電線、台電電線、電信公司電纜線及有線電視的線路等，影響市容，因此向中央爭取前瞻基礎建設經費，第一階段先以市區主要道路做示範，未來會逐年爭取經費改善其他路口。

白天施工 將封一半路面

倪茂榮說，這項工程採白天半半施工方式，也就是封閉一半路面進行施工，另一半路面開放通行。

市府會與當地里長溝通及宣導開挖時間，地面也會事先劃線標示，不會有封路施工情形，完工後重鋪加封路面，請民眾放心。

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