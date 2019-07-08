（雲林）斗南車站舊倉庫 變身青創基地招商

2019-07-08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南鎮公所把台鐵斗南車站舊倉庫變青年創業基地，提供有意創業、有創意的青年免費場地實現創業夢想，斗南鎮長沈暉勛表示，即日起開始招商，預計年底進駐。

精華地9處空間 2年免租金

沈暉勛指出，今年初鎮公所舉辦年貨大街，發現斗南有不少青創者，他們的手作、文創商品琳瑯滿目，也很有特色，但在資金限制之下，大部分都以社群網站為主要銷售管道。

沈暉勛表示，為扶植在地有意創業或起步的創業者，公所在縣議員蔡東富的協助牽線下，向縣長張麗善爭取設置青創基地，獲得大力支持，提供現正整修中的斗南車站旁七號倉庫做為斗南青創基地。

沈暉勛說，斗南火車站舊倉庫東側現為他里霧文化園區，西側列在斗南璀璨之心計畫整修，位處市中心、交通方便，加上縣府的舊倉庫活化計畫，未來將成為斗南新地標，斗南青創基地位在西側的七號倉庫，另八號倉庫則將招幕大型業者進駐，以母雞帶小雞方式活絡地方。

斗南鎮公所機要祕書鄭鑫漢表示，青創基地有九個空間，約三至五坪，經營產業不限制，進駐後要對外營業販售商品，不需租金，營業稅金、水及電費要自付。

鄭鑫漢說，青創基地目的是為扶植青年創業，做為青創的孵化基地，每家進駐期最長兩年，期限到不管成功與否都要搬離，提供其他青創者進駐。

沈暉勛說，青創基地即日起至八月十六日受理申請，歡迎廿歲至四十五歲青年多利用，相關資訊可上「斗南鎮公所」臉書粉絲專頁或洽詢05-5965233劉小姐。

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