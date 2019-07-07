佛學營放生寵物鳥 寺方急道歉

2019-07-07

〔記者王善嬿、 陳璟民／嘉義報導〕義德寺般若教育事務基金會舉辦「兒童佛學成長營」，四日在嘉義縣番路鄉義德寺放生鸚鵡、八哥等數十隻寵物鳥，並將過程拍成影像上傳到臉書粉絲頁，事後有社區居民發現鳥屍，訊息經網路轉傳發酵，引發愛鳥人士痛批；義德寺昨回應，為傳達眾生愛自由、愛護生命的意義，才辦放生活動，寺方承認犯下錯誤、害了鳥兒，已將未能飛走的鳥帶回寺裡照顧，並開放信眾認養，改正錯誤。

居民發現鳥屍 愛鳥人士痛批

嘉縣家畜疾病防治所長林珮如說，任意釋放飼養的野生動物及棄養動物、寵物，不但會危害生態，若被放生的動物不適合該處棲息環境，可能受傷、死亡，此案涉及違反野生動物保育法、動物保護法，將請義德寺方到案說明後依法開罰。

嘉縣家畜所：已違法將開罰

網友昨湧入義德寺臉書留言，「請你們重新教導孩子放生是錯的，還有幫忙找回那些鸚鵡」等，嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺也在臉書發文「同聲譴責這種無知又破壞生態的放生行為」，直指野放的都是人工繁殖的觀賞鳥，放出去必死無疑，野生鳥類不需要宗教人士放生，牠們原本就是生活在野外。

義德寺一名不願具名的法師說，賣鳥的業者跟買鳥的信眾稱是野生的鳥，眾人對這方面常識不是很懂，放生當天發現鳥沒飛，就趕快抓回託人照顧。

一名陳姓民眾表示，影像中可見被放生的有玄鳳、牡丹等寵物鳥，多數從小由人類餵養，野放並無找食物、找水能力，野外還有獵捕鳥兒的猛禽，幾乎活不過三天。

嘉義大學研究生詹文貞昨和十多名鳥友持飼料、籠子到義德寺旁救鳥，詹說，寺方除在臉書貼文道歉，昨天下午兒童營閉幕前，也邀愛鳥人士對學員宣導正確的鳥類保育知識，避免再發生類似事件。

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