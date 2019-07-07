YouBike會員上百萬 傷害險投保僅2成

2019-07-07

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市二○一六年引進YouBike公共自行車租賃服務，全市累計已達二九八站、八千七百輛單車，每日使用已破三萬五千人次，去年十月更推出免費投保傷害險，最高理賠達百萬元，不過迄今投保率低落，根據市府交通局統計，在台北、新北、桃園市共一一○萬名會員中，投保率僅有兩成、約廿五萬人，顯示民眾普遍不清楚如何申請，意外發生時恐求償無門。

未登錄保險 女摔車骨折無理賠

卅三歲林小姐表示，她於四月間騎YouBike行經平鎮區德育路，被突然從路旁衝出的野貓驚嚇，當場摔車、頭部撞地，造成頭部撕裂傷、左肩鎖骨骨折及腦震盪等，經治療休養至上月底才能正常工作，事後向微笑單車詢問賠償相關事宜，卻被對方以「未登錄保險」為由拒賠，讓她相當傻眼。

林小姐氣憤地說，使用者付費天經地義，保障消費者亦然，不解為何加入會員卻沒有受到保障，就算要「登錄申請」才算數，市府或單車公司應主動發簡訊、電郵告知，善盡公告責任。

用實名登錄票卡借車 才有保障

YouBike保險目前分為「第三人責任險」與「公共自行車傷害險」，兩者賠償對象不同，第三人責任險「認車不認人」，使用者發生意外導致他人受傷時，須報警留下資料申請保險理賠；而「公共自行車傷害險」屬人身保險，依法須採實名制，使用者得至YouBike官網登入會員，選擇欲投保的卡片，並填寫身分證字號、生日及電話等資料才算完成投保，保費由市府支應，完成申請手續後，民眾須使用已加保的票卡借車方能享有保障，若發生意外傷害事故導致失能或死亡，最高可獲一百萬元理賠，受傷住院者每日一千元。

上路以來 桃園僅3案申請成功

不過，民眾普遍對於投保資訊不清楚，YouBike傷害險截至本月初，桃園僅有三件申請成功案例，均是騎車自摔，共賠償四萬九千五百元。

根據統計，桃園自推行YouBike租賃以來，騎乘人次已突破兩千萬，但投保率僅有會員數的兩成，交通局運輸規劃科長曾啟倫說，不少民眾認為短距離騎乘代步，中途發生意外的機會低，或因申請須綁定個資，導致投保意願低，建議民眾花一點時間了解，也讓騎乘多一些保障。

交通局：加強廣告、傳單宣導

交通局表示，除了在各新聞網站、微笑單車官網、租賃站主機及手機APP投放宣導廣告，也持續製作宣傳單發送至大型運輸場站、各轄區公所以及里辦公處，希望能提高投保率。

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