假日限定 斗六人文市集明開幕

2019-07-05

〔記者詹士弘／雲林報導〕假日限定的斗六人文市集將於週六在環保運動公園登場，擁有八十個攤位及免費大型氣墊溜滑梯，結合美食、文創及親子共遊特色，從早上十一點一直營業到下午六點，未來每週六、日及假日都會營業，開幕第一天還有抽獎活動，最大獎是四十三吋電視。

斗六市長林聖爵表示，上任後就希望打造一個個適合市民假日休閒運動舉家共遊的場所，全力規劃假日人文市集，投入四百萬元，希望打造斗六的新亮點，不僅創造商機，也能讓市民生活更多彩豐富。

林聖爵表示，市集試營運後發現公園排水有問題，已立即施工埋管改善排水，另也補強市集的遮陽棚，重鋪柏油路，也將強化公園燈光及遊戲設施，打造出可全家共遊的好環境。

假日人文市集管理中心主任韓昌龍表示，人文市集共有六十六個商業攤位及廿二個公益攤位，有傳統小吃、異國美食、文創小品和精緻甜點，品質都是一等一的，考量到環境的維護，公所方面除了加強觀念的宣導外也將嚴格實施檢查，務求大家玩得開心吃得安心，環境整潔讓人放心。

劍湖山世界也在市集設攤，提供各式折價券、旅遊資訊服務及各式咖啡商品。

除了各式攤販外，為了滿足親子共遊的需求，公所也將在環保公園綠地上設置大型氣墊溜滑梯與安全跳跳床等遊樂設施，提供親子免費遊玩，開幕當天還會舉辦摸彩活動，最大獎四十三吋大電視，還有平板電腦、腳踏車，以及市面上買不到的限量媽祖小神衣與小令旗典藏組等豐富獎品。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法