（埔里）百年木匾修復 愛蘭教會將重掛上

2019-07-03

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣埔里鎮愛蘭教會有一百四十八年歷史，教會倉庫保存一塊寫著「禮拜堂」的木匾，依雕刻手法推測百年以上，因台灣氣候潮濕已有蟲蛀腐朽情況，南投縣文化資產學會進行宗教普查時發現，展開緊急搶救行動，將木匾送修除蟲、修補並重新加上邊框，回復老木匾的原貌。

早年借巴宰族屋掛匾 當禮拜堂

埔里鎮愛蘭教會是鎮內最老的教會，傳教士剛到舊名烏牛欄的愛蘭地區傳教時，因該地區都是平埔族的一支「巴宰族」人居住，很快地整個巴宰族聚落都改信基督教。早期沒錢蓋教會，都借族人房舍當「禮拜堂」，保存在教會倉庫的這塊「禮拜堂」木匾，當時就是掛在族人房舍大門上。

執行文化局宗教普查計畫的南投縣文化資產學會理事長梁志忠，在愛蘭教會的倉庫發現該匾額時十分驚喜，因為從其木匾雕刻方式，研判是台灣在清朝末年的做法，即字的部分先雕刻，再釘到木板上，已有一百多年歷史，因此該木匾堪稱基督教到台灣宣教後保存最久的文物之一。

擺倉庫多年蟲蛀腐朽 搶救加框

這塊樟木雕刻的「禮拜堂」木匾，長一百廿公分、寬五十公分、厚度三公分，出現蟲蛀腐朽得趕緊搶救，梁志忠徵得教會牧師陳清恩的同意，帶至草屯鎮請專業木工廠修復，前兩天已送回教會，陳清恩牧師看了十分感動，將擇日舉行儀式，把該匾掛在教會禮拜堂的正上方，繼續陪伴教會。

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