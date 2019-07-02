數位智慧學習 竹縣國中全壘打

2019-07-02

〔記者黃美珠／竹縣報導〕中央透過前瞻基礎建設，分三年要推動全國中小學的數位建設計畫打造智慧學習環境，新竹縣政府因此一口氣從網路佈建、和打造不同層次的智慧學習教室兩面向，如期在去年底前完成第一期計畫，讓全縣卅二所中、小學擁有比過去穩定、快速的網路供學習使用，還替卅一所國中添購一○五台大型顯示器，讓每校至少擁有一個班級數量的平板，提升互動教學功能，並在各校建置AR/VR創新智慧學習角。

新竹縣教育研究發展暨網路中心表示，這個計畫從二○一七年到明年包含中央和地方款在內，共編列兩億兩千七百多萬元，內容分有線、無線網路環境的重整和佈建，以及智慧學習教室的設立。

設立智慧學習教室方面嘉惠了卅一所國中，輔助教學部分在五百九十四間國中教室全面新設「整合型控制器」，老師只要按鍵，就能降下布幕或投影等設備。互動教學採購了一千零八十台學生用平板、六十八台教師用平板、四十四台筆電。

創新教學則讓每個國中都有一個AR/VR創新智慧學習角，把時下最夯的VR體驗帶入教學現場，透過VR頭盔、VR課程與三百六十度全景攝影機，提供VR的學習體驗。

計畫網路佈建將有另外八十五所小學和兩所國中跟進執行，智慧學習教室則鎖定包含分校在內的八十八所小學，最慢明年底前會全數完成。

但中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山提醒，學前及國小期間是兒童視力惡化最快速的階段，兩歲以下的幼兒不宜使用3C產品外，二到六歲使用卅分鐘就要休息十分鐘，一天不宜超過一個小時。

至於國中小學生上課使用3C產品做智慧教學，他建議校方安排這類課程一天頂多一到兩個小時，且以輔助教學為宜，也就是一節課用個十分鐘左右即可。

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