竹崎自來水延管500戶 過半同意才發包

2019-06-30

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣竹崎鄉昇平、中和等偏遠山村住戶，飽受乾旱期無水可用之苦，經立委陳明文、鄉長曾亮哲爭取，獲前瞻基礎建設計畫核定補助二億六千餘萬元辦理自來水延管工程，納入延管區的五百餘戶接管意願須過半，且每戶須負擔約一萬四千元的接管費，才能設計發包施工，公所會吸收管溝道路修復費用，籲請鄉親速交接管同意書，以利建設讓自來水早日上山。

嘉惠偏區 前瞻補助2.6億

台灣自來水公司第五區管理處副處長張煥獎表示，加壓站與主幹管經費有著落後，延管目標區域的用戶應負擔的接管費用大幅降低，原本每戶一、二十萬到四十多萬元不等，現在只要一萬四千元左右，顧及工程效益，至少要五成以上用戶響應才能進行後續規劃，所以當務之急就是完成接管用戶清冊，確認有多少用戶，預計年底之前發包施作，明年端午節陸續接管。

每戶須負擔1.4萬接管費

陳明文說，竹崎相偏遠山區村落普遍沒有自來水可用，居民大多汲取山泉水，今年春天發生堪稱六十年來最嚴重的乾旱，山泉幾乎枯竭，民生用水拉警報，得從平地載水回家使用，苦不堪言，凸顯自來水普及的重要性，這次透過前瞻計畫補助，大幅降低用戶負擔，機會難得。

鄉長盼鄉親快繳同意書

曾亮哲表示，納入自來水延管工程計畫的有昇平、復金、緞繻、中和等村，可受惠戶數五百四十七戶，希望鄉親儘快繳交同意書，讓工程早日展開，完工後，大家有自來水可用，不必再擔心旱季缺水，公所基於利民考量，將負擔自來水管溝道路修復費用，全力要讓山區自來水普及化。

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