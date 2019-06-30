清涼一「夏」 新月水道節來了

2019-06-30

〔記者周湘芸、俞肇福、林欣漢／綜合報導〕新北市年度大型戲水活動、在新莊區新月廣場舉行的「新月水道節」昨天揭幕，活動到七月廿八日止，昨一開放就爆滿，市長侯友宜也到場同樂，玩得滿身濕；另外，「基隆親水季—暖暖童樂會」昨在暖暖親水公園登場，活動到八月廿九日，市長林右昌邀請民眾打水仗，清涼一「夏」。

「新月水道節」今年以「勇返恐龍窟」為主題，規劃六大遊樂區，其中包括六米高、十七米長的全透明水滑梯，讓民眾體驗五秒快速降落的快感；市府表示，為了安全考量，每天下午三點及六點的兩個場次都有人數總量管制，每場次一五○分鐘，免費參加，提醒民眾提早到場排隊，以免向隅。

基隆親水季登場 活動到8.29

「基隆親水季—暖暖童樂會」昨在暖暖親水公園登場，吸引許多親子玩水消暑，噴水設施即起開放到八月廿九日，上午十點至十一點半，下午四點至五點半，每週一、週五因換水而暫停開放，活動詳情到暖暖區公所官網或臉書粉絲專頁「基隆親水季」搜尋。

基隆市府今年再與游泳池業者合作提供門票優惠，基隆市學生持「樂學卡」，享游泳池門票四十元均一價，暑期游泳營隊總計有六校、三十六個營隊，共五六六個名額；市府也與海洋大學合辦獨木舟體驗，七月一日至八月卅一日在海大的小艇碼頭有獨木舟體驗，可到教育處網站及臉書粉絲專頁「基隆市運動i臺灣計畫」查詢。

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