充實一「夏」！ 新北、基隆暑期活動全攻略

2019-06-30

〔記者陳心瑜、林欣漢、賴筱桐、周湘芸／綜合報導〕各級學校放暑假囉！新北、基隆都有多項暑期育樂活動，要讓民眾及學生「充實一夏」，有閱讀、藝文、電競、旅遊、紀錄片欣賞等，多元活動琳琅滿目；新北市立圖書館的「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」活動，包括閱讀護照集點、樂讀推廣大使比賽、嚴選兒童好書展、小文青夏令營、電競、任天堂Switch體驗等。

閱讀直播主 介紹書籍拿獎金

新北市立圖書館表示，「閱讀護照集點」邀請高中（含）以下學生參加，到三重、蘆洲區任一分館先領取閱讀護照，再到各分館借閱書籍、集章，蓋滿一百個戳章可獲頒獎狀認證；「樂讀推廣大使」比賽鼓勵學生以多元方式分享閱讀心得，到市圖任一分館借閱十本以上書籍即可參賽。

林堉琪基金會鼓勵錄製影片

新北市文化局長蔡佳芬說，這項活動和林堉琪先生紀念基金會、三重先嗇宮合辦，跟上網路潮流邀請學生當閱讀直播主，鼓勵國小學生錄製影片介紹書籍，各組前三名及優選學童有五百元至六千元不等的獎學金，即日起報名，活動細節到市立圖書館網站查詢，電洽2953-7868。

27部優選紀錄片 手機免費看

暑假期間，不少人在家裡吹冷氣、追劇，新北市新聞局與國內影音平台「公視+」及「LINE TV」合作，歷屆新北市紀錄片獎的廿七部優選作品將於七月一日起上架，民眾可透過手機、平板電腦等行動裝置免費觀看，兩個平台播映不同片單，「公視+」播映為期一年，LINE TV播映至十一月三十日，詳情到臉書搜尋「感動，無所不在！」

「公視+」的影片有偏鄉熱血教師的人生故事「足夢邊境」、描述罕病兒父親心聲的「地瓜阿爸」、探討反核公民意識的「北海老英雄」、揭露身障者感情世界的「紅毯另一端」、記錄即將消逝的傳統漁法「蹦火」、描繪大體老師的「那個靜默的陽光午後」及關於人與猴深厚情感的生態紀錄片「來去獼猴家作客」等。

「LINE TV」的影片有描繪藝術家對夢想執著的「傻子的夢想」、新住民二代成長故事「謝謝妳一直都在」、青農回鄉種植鳳梨的「回家吃自己」、描寫傳統採蚵文化的「牛轉番仔挖」及探討婚姻與性別認同的「幸福無公式」等。

海科館、台灣科教館推優惠

另外，海洋科技博物館、台灣科學教育館已締結姊妹館，兩館共推二四○元的聯合門票，七月一日起開賣，內含未設期限的兩館門票及期間限定餐飲、特展等優惠折價券，數量有限，售完為止。

新北市立十三行博物館從七月至九月的每週二推出樂齡行程「仲夏：舒療之旅」，帶領民眾深入八里區的「新北考古公園」，並到淡水區竹圍在地的「青手作皂」製作養身紓壓的純天然植物精油蠟燭，即日起報名，收費三五○元到四五○元不等，預約報名電洽2619-1313分機600，詳情到十三行官網或粉絲專頁查詢。

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