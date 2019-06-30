高雄防治登革熱 蘇貞昌：該做的沒做

2019-06-30

〔記者洪瑞琴、葛祐豪／綜合報導〕對於高雄本土登革熱防疫，行政院長蘇貞昌昨日在台南受訪時表示，沒有看到韓國瑜市長團隊專心登革熱防治有效，反而是「該做的沒做，不該做的亂做」，希望高雄市府團隊防治要多用心，「請韓市長專心守住高雄」。

蘇：請韓市長專心守住高雄

高市府回應，對於市政工作，市府團隊不敢絲毫懈怠，針對登革熱，已調整強化各項防疫策略及步驟。

韓國瑜廿六日上郝龍斌節目受訪時提到，在防治登革熱時如果蘇貞昌院長說「要人給人、要錢給錢」，他一定當場落淚，可是蘇沒這樣講，讓他很失望，「完全感受不到中央的關心」。

批沒見到防治有效 卻鬧出小三通首航笑話

對此，蘇貞昌回應說，「我還是請韓市長專心守住高雄」，因為現在全台灣登革熱本土病例大多數在高雄市，不但持續增加，而且情形令人憂心，甚至於沒有看到專心登革熱防治有效，卻鬧出所謂的小三通首航的笑話，一級主管雖然已經道歉，但可以看出整個高雄市政府「該做的沒做，不該做的亂做」，所以話也不必再多講，應該專心治好登革熱，才會讓高雄市民的期待不落空，也不會讓周邊城市擔心登革熱的疫情往外擴散。

市府：已調整強化各項防疫策略及步驟

高市府指出，由秘書長指揮的特別小組會議，更是每日定時召開，進行相關各局處的連繫及溝通，落實所有包括病例採檢、孳生源及病媒蚊監測、防治、清除等相關工作，像近日就加強三民區安吉里周邊社區的擴大採檢，並針對左營、鳳山、苓雅、三民各區病媒蚊指數偏高的區里，加強孳生源清除，以降低病媒蚊密度，清除周邊公園髒亂點，及加強果菜市場等地區的溝渠清疏等工作。

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