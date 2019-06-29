基隆救國團拆屋還地 將蓋停車場

2019-06-29

〔記者盧賢秀／基隆報導〕位於基隆市獅球路的救國團基隆市團委會，至今已近五十年，昨天開始拆屋，八百多坪土地將歸還國有財產署，對於是否因政府追查不當黨產才拆屋還地？救國團表示，建物老舊且沒有建照，租約即將到期，所以拆屋還地。

國有財產署指出，基隆市團委會土地面積二千七百多平方公尺，約八百多坪，屬於國有地，建物是救國團所有，救國團拆屋還地後，原址將與基隆市政府合作開發，曾與市府協商開發成「多目標停車場」，但尚未有具體的方案。

800坪屬國有地 歸還國有財產署

市府財政處指出，土地使用分區是停車場，與國有財產署已有共識，將合作開發成多目標停車場，附近的光華里長陳世豐與獅球里長林錦榮表示贊成。

位於高速公路出口、二十九號橋下的救國團基隆市團委會，至今近五十年，曾是許多市民的記憶，由於行政院黨產會認定救國團是國民黨的附隨組織，積極追查救國團不動產的取得來源，拆屋還地的時機敏感。

救國團基隆市團委會總幹事趙長權指出，救國團獅球路舊址建物老舊、沒有建照，相關課程已經移到光華國宅等地上課，舊址只做為辦公室和停車場，因租金負擔沉重、租約快到期，救國團辦公室已遷移到劉銘傳路，所以拆屋還地，請外界不要多做聯想。

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