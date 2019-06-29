信義望鄉山林「鬼剃頭」 超挖比20個籃球場大

2019-06-29

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉望鄉山區，日前居民反映聚落後山遭大規模開墾，以往的茂密山林，現在竟變成「鬼剃頭」光禿一片，質疑有人在原保地濫墾超挖，南投縣政府昨派員會勘丈量，確認整地已超出原申請範圍的九千五百平方公尺，違規面積達八千五百平方公尺，超過廿個籃球場大小（球場面積為四百廿平方公尺），將開罰十二萬元，並要求補提水保計畫，維護山坡地安全。

縣府罰12萬 要求復原並提水保計畫

日前望鄉居民反映，位在後山半山腰的農戶在耕作時，經常因山區大雨出現泥漿水，由於以前並不常有泥水流進農地，懷疑後山山頭恐出現變化，之後用空拍機探勘，竟發現山頭已經被開墾一大片，甚至有農路、蓄水池，痛批漢人為種植高山高麗菜，竟不惜超挖山坡地，影響水土保持，若颱風暴雨一來造成崩坍走山，將威脅山下農戶生命財產安全。

縣府農業處表示，昨派員會同地檢署前往現勘，並丈量實際開挖範圍，確認超挖面積達八千五百平方公尺，其中還開闢土石農路、開挖蓄水池，事前皆未提出申請，依照水土保持法第十二條，開挖未擬具水土保持計畫申請，按照超挖面積裁罰基準，可處十二萬元罰鍰。現已要求承租戶必須補提水土保持計畫，以及維護計畫，確保當地水保安全，待邊坡穩定後，則須植生覆蓋，恢復山坡地完整。

整坡逾期半年 未申請就開路挖水池

農業處也說，該區土地為原保地，且為農牧用地，承租戶去年提出農業整坡，申請做簡易水土保持，整地面積為九千五百平方公尺，原訂去年九月中旬就應完成，但卻遲遲未報完工，依照規定，逾期六個月未報完工，申請簡易水保視同失效，近期則因民眾反映疑有超挖情事，才派員會勘，後續將持續追蹤，維護山林水保與聚落安全。

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