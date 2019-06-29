全國首創 婦幼少年安全保護中心揭牌

2019-06-29

〔記者吳俊鋒／永康報導〕因應家庭暴力、虐兒致死甚至狠心殺子，以及兒少觸法等案件頻傳，台南市警察局昨天在永康警分局舊廳舍成立「婦幼少年安全保護中心」，落實橫向聯繫，建構社會安全網平台，強化婦幼、少年的安全，為全國警政首創。

少年、婦幼警察隊 合署辦公

婦幼少年安全保護中心位於舊的永康警分局，新分局完工搬遷後，市警局妥善規劃舊廳舍原有空間，讓少年警察隊與婦幼警察隊進駐合署辦公，並成立保護中心，統合婦幼少年安全反應機制，發揮一加一大於二效能。

市警局指出，就兒童與少年保護學理，以及台灣對於兒童、少年保護服務的政策與法制而言，將婦幼隊有關「幼」的業務、勤務，還有少年隊的「少年」業務、勤務，進行整合後，再融入婦幼警察隊中有關於「婦」的業務、勤務，會更為完整。

市警局強調成立婦幼少年安全保護中心的必要性，不僅在資源運用上能與現行諸多法令相配合，也可以在各項業務、勤務的推動上，避免因為年齡的切割（以十二歲為分界）而失去其連貫性。

市府昨天為婦幼少年安全保護中心揭牌，也一併啟動今年的暑期青春專案，由各局處推出體育、藝文、天文科學、營隊體驗等活動，多達三千三百九十五場次。

市長黃偉哲鼓勵青少年走出戶外，從事正當休閒，也希望家長多陪伴兒女參與，建立親子關係，讓小孩遠離不良場所。

黃偉哲說，最近三年，台南暑假期間青少年溺水率，以及這五個月來，街頭暴力事件的犯罪率等都是零，他期勉各單位努力維持這個成果；也希望透過青春專案，讓兒童、青少年有快樂的暑假生活。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法