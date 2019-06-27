《謠言終結站》用類固醇會得皮膚病？ 食藥署：只是副作用

2019-06-27

記者吳亮儀／台北報導

過敏、自體免疫疾病的病患都需要使用類固醇治療，不過網路流傳「使用類固醇會導致皮膚病」，但食品藥物管理署出面闢謠指出，長期使用類固醇導致的副作用可能包括色素沉澱、瘀青等，才被誤以為是皮膚病。

類固醇名為「副腎上腺皮質激素」，是人體內即可自行合成的腎上腺荷爾蒙的一種，具有抗發炎、免疫系統調節及止痛的作用，對於自體免疫疾病如紅斑性狼瘡、腎絲球腎炎、發炎性關節炎，以及氣喘、過敏性疾病等有一定的治療效果。

食藥署在官方網站闢謠專區指出，類固醇在體內可以促進或分解肌肉、脂肪、皮膚，但使用類固醇需依據病情適度控制類固醇用量，因為長期大量使用外用類固醇，確實可能會出現皮膚變薄、肌肉萎縮、瘀青，也容易有青春痘、色素沉澱等其他皮膚相關副作用，導致患者誤解為皮膚疾病。

食藥署指出，口服類固醇也會造成體重增加如月亮臉、腹部堆積脂肪、頸背部突起（俗稱水牛背）、血糖增高、消化道潰瘍及免疫力下降等副作用。

長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠指出，類固醇有分強度，有些病患為了快點改善病情，自行使用強度最強的類固醇，反而造成嚴重副作用。

遵照醫囑使用 都是安全的

黃毓惠提醒，只要在醫師醫囑下使用類固醇都是安全的，且若皮膚病灶已經轉好、被控制就得要停用，不該一直使用下去，若是能依照醫囑使用，類固醇的危險性會大幅下降。

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