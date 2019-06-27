神奇海漂相機驚喜篇／日本女大生守諾 參加岳明國小畢典

2019-06-27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕「神奇海漂相機」主人日本女大生椿原世梨奈，履行去年承諾，昨天來台參加宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小畢業典禮，全校師生又驚又喜。她興奮的說：「蘇澳是我的第二故鄉。」踏上這塊土地有回家的感覺。

去年三月，岳明國小學生在無尾港淨灘時拾獲一台相機，透過網路得知是椿原在石垣島潛水時遺失；椿原隨後來台取回父母親送她的生日禮物，當時撿到相機的五年級學生，邀她隔年參加他們的畢典，椿原說到做到，昨天兌現諾言。

椿原參加岳明畢典行程，充滿戲劇性轉折，先前一度傳出她課業繁忙無法出席，之後校方聯繫確認成行，但學校未給學生明確答案，直到畢典開始，椿原才以神秘嘉賓現身，帶給畢業生難忘回憶。

椿原為岳明畢業班師生製作溫馨小卡片，小卡片裡有她去年被拾獲的相機圖案、中文字體的祝福話語，在畢典會場一一頒贈；椿原透過翻譯表示，此行來台四天，除了參加畢典，今天也會跟著十八名畢業生南下花東，觀賞「神奇海漂相機」偶戲巡演。

岳明國小學生以去年到無尾港海邊淨灘，撿到椿原在海面漂浮九三三天的相機為素材，創作「神奇海漂相機」環保類偶戲劇碼。畢業生今天將前往台東長濱國中、成功國小，花蓮禪光育幼院表演三場，七月二日至十日到日本成田市、銚子市、東京都演出，呼籲各界關心海洋垃圾對環境的危害。

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