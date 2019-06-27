消基會籲政院修法訂罷工預告期

2019-06-27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空空服員罷工造成逾廿六萬名旅客行程延誤，社會各界再度掀起對罷工預告期的討論聲浪。消基會名譽董事長謝天仁直指，勞工罷工權要顧，旅客和旅行社的權益也要兼顧，政府不能一面倒向工會，害怕得罪勞工就把廣大無辜消費者擺一邊，行政院責無旁貸應修法建立罷工預告期。

謝天仁表示，台灣航空界已發生過數次罷工，造成太多旅客不便，華航和長榮是我國兩大國籍航空，飛航信用很重要；而且航空業罷工不只國內航線、還有國際線，乘客遍及海內外，政府必須注意產業的國際市場形象，「要趕快解決、不能一直放任」。

他認為罷工預告期一定要立法，但目前為止，政府好像沒有要提出相關法案，非常消極，政府不能因為要選舉而怕得罪勞工，就把廣大消費者權益擺一邊。

謝天仁強調，「罷工本身是要勞工取得更好的利益，應該不是要讓企業完蛋」。罷工預告期機制是至少要公布開始罷工的時間，讓旅客能提前因應，取消訂票還是可以讓航空公司資方受損，但也可讓消費者傷害降低。

「有獨占性」公眾民生行業都應納入

至於預告期需要幾天，謝天仁說，從旅遊角度來看，短程旅遊、長程旅遊約七到十天以上，建議觀光局可提供國人旅遊天數相關資料做為參考，當遊戲規則出來後，再慢慢調整天數也無妨。

謝天仁更指出，罷工預告期的立法重點是罷工起點，而且不能只動用航空法，因為公共運輸不只航空業，應將「有獨占性」的公眾民生相關行業都納進去，就像水、電、交通等，又例如就算台電的工會不罷工，合作的民營電廠工會罷工，供電也會發生問題。

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