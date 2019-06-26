運動+節食 1年減重41.8公斤

2019-06-26

記者江志雄／宜蘭報導

宜蘭縣羅東博愛醫院骨科醫師陳劍龍，去年6月體重114.2公斤，他下定決心，透過運動與節食，花了一年時間減掉41.8公斤，相當於減掉原本1/3的重量，目前的體重下72.4公斤。

甩肉1/3 變72.4公斤

54歲的陳劍龍，以微創脊椎手術著稱，10多年來，體重一直居高不下。4年前罹患退化性膝關節炎，曾是初期糖尿病患者，一年前體重飆到114.2公斤，健康狀況拉警報，羅東博愛醫院執行長許子文鼓勵他減重，召集家醫科醫師、護理師組成專責減重「軍師團」，助他一臂之力。

陳劍龍工作繁忙，作息不固定，往往忽略飲食問題，營養師團隊成立LINE群組，要求他「每吃必拍」，上傳照片給營養師檢視。另外，每天早晚測量體重，三餐記錄攝取食物。

他從中領悟到想有效減重，不能單靠節食，也要從調整飲食下手，食物必須少量、少油、少鹽，每個細節都不能忽略。

減重的前半年，陳劍龍瘦了26公斤，後半年又減掉15.8公斤，現在體重72.4公斤，已經維持1個多月，且糖化血色素、空腹血糖數均降到正常值，成功脫離糖尿病。

營養師藍依萍負責監測陳劍龍飲食，並擬定減重戰略，她表示，長時間減重考驗當事人的毅力與恆心，她嚴格要求陳一週瘦1公斤，一個月瘦3公斤，先靠飲食瘦下來，再搭配運動雙管齊下，終於達到原先設定的目標。

在昨天成果發表會上，羅東博愛醫院員工見證陳劍龍瘦身有成，院長盧進德鼓勵其他為體重所苦的同仁，趕快減重，重拾健康。

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