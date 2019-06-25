隱藏近200年 孔廟匾中匾 X光下現形

2019-06-25

〔記者劉婉君／台南報導〕近兩百年歷史的台南孔廟清道光御匾下隱藏著一個欺君秘密？台南市孔廟文化基金會與台南市文資處，委託專家針對台南孔廟八面清代御匾進行內涵研究時，透過Ｘ光檢測，意外發現御匾下竟然還有字，這面「匾中匾」昨天經由八十六張Ｘ光片拼接，樣貌重現在世人眼前。

隱藏在清道光三年（一八二三年）御匾「聖協時中」下的匾額，寫著「天衡保軸」，從落款可看出是嘉慶十八年（一八一三年），福建台澎等處兵備道兼提督學政糜奇瑜敬獻。負責檢測的一貫道天皇學院助理教授林仁政表示，當時孔廟由提督學政管理，該匾可能是糜奇瑜贈給孔廟的。

林仁政指出，清廷希望藉由儒家思想快速融合漢人，在中國歷代皇帝裡，只有清代皇帝會賜匾給孔子。當時皇帝御筆的四個字與官印從皇宮送到福建再轉至台灣，台灣知府拿到後再由地方官員擇良匠製匾，舊匾再利用可能是地方官員便宜行事。

台南文化局長葉澤山說，御匾用舊匾再製在當時恐怕是要砍頭的，不過根據文獻，當年皇帝派出五個「台灣道」，究竟誰的任內做的，應該也是一個有趣的研究。

林仁政表示，舊匾「天衡保軸」為陰刻（把文字的部分刻去），再利用時先把陰刻的字用灰泥補平，再做四個框，皇帝的墨寶則是在木板上沿字鋸出來後，再用鐵釘釘在補平的匾額上。皇帝的賜匾框上有九條龍，代表皇帝的至尊皇權，但每面御匾的龍造型不一，另外還有象徵江山永固的山石波濤紋或海水江崖紋。

葉澤山指出，台南孔廟八面清代御匾是南市重要古物，也見證台灣在清代的木工工藝，及每個清代皇帝的書法藝術、御匾形制，具有文化資產保存價值，將向文化部申列為重要國寶。

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