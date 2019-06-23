診治解尿疼痛 務必內診鑑病因

2019-06-23

文／謝卿宏

「解尿疼痛不是尿道感染造成的嗎？我媽驗尿都正常了，為什麼解尿會痛還是持續了半年而沒有改善？」這是門診時一位70歲患者家屬提出的問題。其實，除了類似蜜月尿道炎外，臨床上單純的尿道感染並不多見。

解尿疼痛通常是解尿時有灼熱或刺痛感，常會伴隨頻尿、解尿困難、尿有異味、血尿或尿液混濁等情形，有時甚至會合併陰道分泌物的異常。

驗尿只是鑑別有無感染

解尿疼痛如果發生在停經後的婦女，病人又經常為頻尿、解尿疼痛、性交疼痛所苦，甚至在沒解尿時，患者也會有陰道或尿道口的痠痛，而感到整天坐立難安；驗尿時如果沒有感染，就不是慢性膀胱炎或尿道炎，不要投予抗感染藥物。

對於有下泌尿道感染症狀的患者求診，尤其是停經後婦女與久治不癒者，絕對不能只驗小便就開立處方，一定要內診來做鑑別診斷，因為有一些非下泌尿道感染的生殖泌尿道疾病也會造成解尿疼痛，例如尿道肉阜、披衣菌感染、淋病、陰道滴蟲、外陰部疱疹、白色念珠球菌，甚至在子宮頸癌侵犯到膀胱時，都會有解尿疼痛的症狀。

若無明顯病灶 須膀胱鏡檢查

此外，在無明顯肉眼可見病灶時，就必須進一步做膀胱鏡檢查，而膀胱鏡檢有時也可意外發現膀胱結核病和嗜伊紅性膀胱炎（由病史和膀胱切片診斷），這兩種疾病也會造成解尿疼痛。

因為解尿疼痛的病因，通常是下泌尿道感染或外陰陰道炎，下泌尿道感染如果不及時治療，細菌會上行波及輸尿管與腎臟，就可能影響腎臟功能；而有些陰道炎的致病菌（如披衣菌），甚至會侵犯輸卵管和骨盆腔，如果沒有及時治療，就會引發骨盆腔炎，進而導致不孕。

所以，治療婦女解尿疼痛時絕對不能「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，只給尿道止痛藥或只當作下泌尿道感染給予抗生素來治療，問診後一定要先內診，以鑑別診斷真正的病因。

（作者為台中茂盛醫院婦女泌尿科主任）

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